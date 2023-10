Angriff auf Krankenhaus in Gaza: 8 Antworten auf die wichtigsten Fragen

Was ist genau geschehen? Kurz vor 19.00 Uhr Ortszeit ist das Al Ahli-Arab-Krankenhaus in Gaza-Stadt von Bomben oder Raketen getroffen worden. Zum Zeitpunkt der Angriffe hatten sich Tausende von Flüchtlingen in oder auf dem Gelände des Spitals aufgehalten. Sie hielten das Krankenhaus auch deshalb für „sicherer“, weil es von der anglikanischen Kirche betrieben wird. Was sagt die Hamas: In dem einzigen christlichen Krankenhaus im Gazastreifen sollen nach Angaben der von der Hamas