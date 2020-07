In der Vorwoche haben sich die 27 Staats- und Regierungschefs der EU auf einem Marathongipfel auf ein beispielloses Finanzpaket in Höhe von 1,8 Billionen Euro geeinigt. Es besteht aus dem nächsten Siebenjahresbudget (1074 Milliarden Euro) und dem Wiederaufbaufonds (750 Milliarden). Aus Letzterem werden vor allem Staaten, die von der Pandemie schwer getroffen wurden, mit Zuschüssen und Krediten unterstützt. Dafür verschuldet sich die EU erstmals in großem Stil.