Wie verhält sich Corona im normalen Leben? Pfizer will ganze Stadt durchimpfen

Anfang November beginnt das einjährige Experiment, von dem sich der US-Pharmakonzern Pfizer neue Erkenntnisse zur Wirksamkeit und Dauer des Impfschutzes seiner Vakzine erhofft – unter realen Lebensbedingungen.

Toledo hat rund 143.000 Einwohner. Impfskepsis gibt es hier kaum. Rund 99 Prozent der Menschen über zwölf Jahren in der Stadt haben bereits eine erste Impfung erhalten, die meisten von ihnen die von Biontech aus Deutschland und Pfizer (USA). Medizinisches Personal und Risikogruppen erhalten bereits die Booster-Shots – die dritte Impfung.

Kontrolle und Transparenz

"Wir haben das Virus von Anfang an überwacht und dokumentiert. Wir wussten über den ersten Fall Bescheid und über das weitere Infektionsgeschehen. In Zusammenarbeit mit der staatlichen Universität ist uns diese epidemiologische Kontrolle und Transparenz gelungen", sagte Gabriela Kucharski, Toledos Gesundheitssekretärin dem "Spiegel".

Die Studie gehe über bereits bestehende klinische Untersuchungen hinaus, sagt Kucharski. "Unsere Stadt wird ein ganzes Jahr lang beobachtet. Die Leute werden normal zur Arbeit gehen, Familientreffen und Großveranstaltungen stattfinden – auch wenn Abstandsregeln und Maskenpflicht zumeist weiter gelten. Werden sich neue Virusvarianten entwickeln, die den Impfschutz durchbrechen? Kommt es zu schweren Krankheitsverläufen? Wie ist es um die Dauer des Impfschutzes der Vakzine bestellt? Das sind Fragen, die wir klären wollen."

Erste Erkenntnisse würden bereits jetzt vorliegen. "Durch die hohe Impfquote haben Infektionszahlen und Todesfälle massiv abgenommen. Auf dem Höhepunkt der Pandemie hatten wir 150 Neuinfektionen am Tag. Nun sind wir bei sieben bis zehn. Es gibt zwar auch Impfdurchbrüche, allerdings beobachten wir so gut wie gar keine schweren Verläufe."

Brasilien: Mehr als 600.000 Tote

Mit mehr als 600.000 Toten ist Brasilien eines der Länder, die von der Pandemie am schwersten getroffen wurden. Präsident Jair Bolsonaro verharmloste das Virus von Anfang an und wetterte gegen Impfungen. Zuletzt warfen ihm brasilianische Senatoren Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor: Monatelang hatte sich Bolsonaro geweigert, Impfstoffe zu bestellen – obwohl ihm diese die Hersteller anboten.

Neuseelands Regierungschefin, Jacinda Ardern, will die strengen Lockdownmaßnahmen erst dann beenden, wenn das Land das gesetzte Ziel von 90 Prozent Corona-Impfungen erreicht hat. Wie sie auf einer Pressekonferenz am Freitag erklärte, werden erst dann wieder große Veranstaltungen für Geimpfte zugelassen. "Vollständig Geimpfte werden in der Lage sein, sich wieder mit Familie und Freunden zu treffen, in Bars und Restaurants zu gehen und mit größerer Sicherheit und Zuversicht die Dinge zu tun, die sie lieben." Im Moment befindet sich die größte Stadt Neuseelands, Auckland, im harten Lockdown. 68 Prozent der Menschen sind bisher vollständig geimpft, 86 Prozent mindestens einmal.

Thailand will unterdessen am 1. November für geimpfte Flugreisende aus Österreich und 45 weiteren Ländern mit geringem Corona-Risiko öffnen. Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha erklärte mit Blick auf die Tourismusbranche, Thailand müsse sich beeilen, sonst suchten sich Reisende andere Ziele. Auf der Liste stehen neben EU-Ländern auch die USA, Chile oder Bhutan. Reisende müssten vollständig geimpft und vor Abflug negativ auf das Coronavirus getestet sein, schrieb der Regierungschef auf seinem Facebook-Account. Nach Ankunft ist ein weiterer Test Pflicht, danach kann es ohne Quarantäne zu bisher 17 für den Tourismus geöffnete Orten gehen, darunter Phuket, Bangkok und Chiang Mai.