Weltweit demonstrierten Zehntausende gegen Rassismus

"Es ist an der Zeit, den institutionellen Rassismus niederzubrennen", verkündete eine Demonstrantin mit einem Megafon vor den tausenden Menschen, die sich vor dem Parlamentsgebäude in London versammelt hatten. "So kümmern wir uns umeinander", fügte sie hinzu, nachdem sie alle aufgefordert hatte, einen Mundschutz aufzusetzen. "So bleiben wir am Leben."

"Ich verstehe, warum die Menschen zutiefst bestürzt sind, aber wir haben es immer noch mit einer Gesundheitskrise zu tun, und das Coronavirus bleibt eine reale Bedrohung", hatte der britische Gesundheitsminister Matt Hancock am Freitag gesagt. Er rief dazu auf, sich angesichts der Sicherheitsbedenken nicht mit mehr als sechs Menschen zu versammeln. Für Sonntag ist zudem eine Demonstration vor der US-Botschaft in London geplant.

In der australischen Metropole Sydney versammelten sich mindestens 20.000 Menschen. Die Kundgebung wurde erst kurz vor Beginn durch einen Gerichtsbeschluss genehmigt - die Behörden hatten sie ursprünglich untersagt. Regierungschef Scott Morrison hatte ebenfalls von der Teilnahme an Demonstrationen abgeraten und dazu aufgerufen, "einen besseren Weg zu finden".

Viele der in schwarz gekleideten Demonstranten hielten Protestschilder hoch und trugen Atemschutzmasken mit der Aufschrift "Ich kann nicht atmen" - in Anlehnung an die letzten Worte des Afroamerikaners George Floyd, der Ende Mai infolge eines gewaltsamen Polizeieinsatzes in der US-Metropole Minneapolis gestorben war. Die australischen Demonstranten prangerten zudem eine hohe Inhaftierungsrate unter Mitgliedern der Aborigine-Gemeinschaft an sowie zahlreiche Todesfälle von inhaftierten Aborigines - mehr als 400 in den vergangenen 30 Jahren. Ähnliche Proteste gab es in Brisbane, Melbourne, Adelaide und anderen australischen Städten.

Auch in vielen weiteren Ländern solidarisierten sich die Menschen mit der Bewegung. In Österreich fanden am Samstag Proteste in Linz, Graz, Innsbruck und Klagenfurt statt. In Wien nahmen bereits am Donnerstag rund 50.000 Menschen an einem Protest unter dem Motto "Blacklivesmatter" (Schwarze Leben zählen) teil. Bei einer weiteren Demo am Freitag zogen 8.500 Menschen vor die US-Botschaft.

In Deutschland nahmen Zehntausende Menschen an den Demonstrationen teil. Allein im Hamburger Innenstadtgebiet kamen nach Angaben der Polizei etwa 14.000 Menschen zusammen. In Berlin strömten Tausende auf den Alexanderplatz. Die Polizei sperrte nach eigenen Angaben umliegende Straßen für den Verkehr, um den Versammlungsort zu vergrößern.

In Frankreich verboten die Behörden mehrere für Samstag angekündigte Demonstrationen gegen Polizeigewalt in Paris unter Verweis auf das Infektionsschutzgesetz. Wegen der Corona-Pandemie wurden alle Demonstrationen mit mehr als zehn Personen laut Polizei untersagt. Dennoch versammelten sich in Paris etwa tausend Menschen vor der US-Botschaft, auch in anderen Städten Frankreichs gab es Demonstrationen.

Mit der größten Demonstration wurde im Laufe des Tages in Washington gerechnet. Lokalmedien gingen davon aus, dass mehrere Zehntausend Menschen in der US-Hauptstadt zusammenkommen dürften. Auf dem Gelände des Weißen Hauses stiegen am frühen Morgen mehrere Hundert Militärangehörige mit Schildern und Schutzausrüstung aus Bussen, wie ein Reuters-Fotograf berichtete. Bereits am Freitag fanden in vielen US-Städten erneut Protestmärsche und Kundgebungen statt. "Während wir uns Gehör verschaffen, passen Sie bitte weiterhin aufeinander auf", schrieb Bürgermeisterin Muriel Bowser auf Twitter. Auch viele Kinder würden demonstrieren.

In New York kündigte Manhattans Staatsanwalt Cy Vance an, Demonstranten nicht wegen Verstößen gegen die nächtliche Ausgangssperre zu belangen. "Die strafrechtliche Verfolgung von Demonstranten, denen diese geringfügigen Delikte vorgeworfen werden, untergräbt die wichtigen Verbindungen zwischen den Strafverfolgungsbehörden und den Gemeinschaften, denen wir dienen", hieß es in einer Mitteilung.

Im Irak wurde der Satz "Ich kann nicht atmen" vielfach in den sozialen Netzwerken geteilt. "Wir wollen Gerechtigkeit! Wir wollen atmen", skandierten Hunderte Menschen in der tunesischen Hauptstadt Tunis.

Auch in Tokio und Seoul gab es Demonstrationen. In Thailand riefen Aktivisten wegen der Corona-Einschränkungen in Bangkok dazu auf, online Videos und Fotos hochzuladen, auf denen schwarz gekleidete Menschen ihre Faust in die Höhe recken und auf Schildern erklären, warum sie "vereint hinter Black Lives Matter stehen".

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.