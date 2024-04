Warum sind die Finnen so glücklich?

Herr Daniel, wie hat es Sie nach Finnland verschlagen?Ich bin mit einer Finnin verheiratet, die ich in einem deutschen Irrenhaus kennengelernt habe. Wie bitte?Ich stamme ursprünglich aus Norddeutschland und habe in der Geisteskrankenpflege meinen Zivildienst gemacht, da kam eine junge Finnin in die Küche und wir lernten uns kennen. Als wir vor 50 Jahren heirateten, bin ich zu ihr nach Finnland ausgewandert. Damals hatte ich die Möglichkeit, Finnisch zu lernen, und habe mehr als 40 Jahre als