Verwirrung um die Corona-Zahlen in Russland

Die offizielle Zahl infizierter Russen stieg erneut um 10.000 auf insgesamt 252.000. Nur in den USA gibt es derzeit mehr Coronafälle. Aber gestorben sind in Russland bisher 2305 Patienten – nach amtlichen Angaben. Die Todesrate liegt somit bei 14,6 Fällen auf eine Million Einwohner. Das ist sechsmal niedriger als in Deutschland und 35-mal niedriger als etwa in Italien. Anna Popowa, Chefin der Aufsichtsbehörde "Rospotrebnadsor", erklärt das mit "rechtzeitiger Erkennung und Behandlung".

Allerdings häufen sich seit Wochen Klagen von Russen, man habe ihnen trotz Fieber und Atemnot Corona-Tests verweigert. Das medizinische System scheint Probleme zu haben. Das zeigt auch die Zahl von 190 dem Virus erlegenen Ärzten und Krankenpflegern, die Kollegen auf einer "Liste des Gedenkens" im Internet gesammelt haben. In Italien sind es 163.

Offenbar ist weniger die Medizin als die Statistik für die niedrige Todesrate verantwortlich. Der Moskauer Chirurg Alexander Wanjukow sagte in einem Podcast des Rechercheportals "proekt.media", in seinem Spital sterben täglich zehn bis 20 Corona-Patienten.

Richtlinie für Pathologen

Offiziell zählte ganz Moskau bis gestern 58 Tote. "Wenn Infizierte, die noch an anderen Krankheiten leiden, sterben, attestiert man ihnen nicht Covid-19, sondern eine andere Krankheit", sagt dazu Iwan Konowalow, Sprecher der Ärztegewerkschaft "Allijanz Wratschej", den OÖNachrichten. Das Gesundheitsministerium hat das bestätigt. Es veröffentlichte Richtlinien für Pathologen: Sei der Tod eines Infizierten durch eine zweite schwere Krankheit verursacht worden, solle man als Todesursache nicht Covid-19 angeben.

Der Demograf Sergei Timonin schätzt gegenüber der Zeitung "Moscow Times", dass die amtliche Zahl der Corona-Toten nur 35 Prozent der tatsächlich verstorbenen Infizierten in Moskau betrage. Demografen und Mediziner vermuten zudem, dass die geringe Lebenserwartung männlicher Russen von im Schnitt 66 Jahren auf die Corona-Todesrate drücke. "Männer über 60 gelten als die am meisten gefährdete Gruppe", sagt Gewerkschafter Konowalow, "in Russland gibt es aber nur wenige davon."

Aber vor allem traut die Ärztegewerkschaft den amtlichen Zahlen nicht: "Anfang Mai erklärte Präsident Wladimir Putin, es gelte, den Gipfel der Epidemie zu erreichen, dann könne man über erste Schritte zur Normalisierung nachdenken", sagt Konowalow. "Am Tag darauf ging die Infektionskurve in vielen Regionen steil aufwärts." Vergangenen Montag aber verkündete Putin eine neue Phase: die schrittweise Lockerung. Danach fiel die Zahl der Neuinfizierten wieder, täglich um etwa 500 Fälle.

Artikel von Stefan Scholl