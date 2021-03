US-Präsident Joe Biden bewies gute Instinkte, als er in seiner Ansprache an die Nation zum Jahrestag der Pandemie die Übergriffe auf die asiatischstämmige Minderheit in den USA ansprach. Angeheizt durch Donald Trumps Hetze gegen das "China-Virus", das die "Kung-Flu"-Pandemie ausgelöst habe, nahm die Zahl der Übergriffe im letzten Jahr massiv zu. Asiatischstämmige Amerikaner meldeten in diesem Zeitraum 3800 rassistisch motivierte Vorfälle.