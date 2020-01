"Ist dieser Sommer ab jetzt normal?", fragt mich Mitbewohnerin Gaby. Wir zupfen Asche aus dem Salat, während wir bei 40 Grad auf der Terrasse essen. Normal fühlt es sich (noch) nicht an. Es ist einer dieser Tage, an dem Sydney von Rauch eingehüllt ist. Einer, an dem sich die Luft so stickig anfühlt, dass uns empfohlen wird, Atemschutzmasken zu tragen, das Haus nicht zu verlassen. Und an dem Asche vom Himmel fällt wie Schnee.