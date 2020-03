Sterbende betteln weinend um Familienkontakte

Italien ist nicht nur am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffen, auf Intensivstationen der Spitäler spielen sich zudem herzzerreißende Szenen ab, wenn Patienten ohne Beistand ihrer Liebsten gehen. Darüber erzählte die Notfallmedizinerin Francesca Cortellaro der Zeitung "Il Giornale": "Das Schlimmste ist, dass die Patienten alleine sind. Wie sie weinen und darum betteln, ihren Kindern und Enkeln auf Wiedersehen zu sagen." Viele Patienten würden es intuitiv spüren, wenn sie kurz davor sind, zu sterben. "Sie sind klar, sie gehen nicht in einem Dämmerzustand."

Cortellaro erzählte von einem dieser Fälle. Eine Großmutter wollte noch einmal ihre Enkel sehen. "Ich zog mein Telefon heraus und rief sie auf Video an. Sie verabschiedeten sich. Wenig später war sie gegangen." Moderne Technik könne zumindest eine kleine Hilfe sein, weshalb die Ärztin auch anderen Todkranken den Abschied per Video-Chat ermöglichen möchte. "Ich habe eine lange Liste von Videoanrufen, eine Abschiedsliste. Ich hoffe, sie geben uns Mini-iPads, drei oder vier würden ausreichen, um sie vor dem Tod in Einsamkeit zu bewahren."

Auch im San Carlo Borromeo-Spital bei Mailand wollen Ärzte den Todkranken jetzt ihren letzten Weg etwas erleichtern – mit dem Handy. So können sie sich auch hier per Video-Chat von ihren Angehörigen verabschieden.

368 Tote in 24 Stunden

Rund 30 Prozent der weltweit auf das Coronavirus zurückgeführten Todesfälle sind übrigens in Italien registriert worden. Die 1809 bisher gemeldeten Toten (alleine 368 in den vergangenen 24 Stunden) machen 29,5 Prozent aller weltweit verzeichneten Fälle aus, geht aus Angaben des auf Infektionskrankheiten spezialisierten römischen Krankenhauses "Spallanzani" hervor. 52,3 Prozent der Todesopfer wurden in China gemeldet. Zehn Prozent der Toten gab es im Iran und 2,2 Prozent in Spanien, geht aus Angaben des "European Centre for Disease Prevention and Control" sowie des Zivilschutzes hervor.

Die Lombardei ist Italiens am stärksten betroffene Region. Regionalpräsident Attilio Fontana zeigte sich überzeugt, dass mit der Heimisolierung die Zahl der Infektionsfälle zurückgehen werde. Die Zahl der neuen Fälle wachse nicht mehr auf exponentielle Weise. Man müsse jedoch einige Tage warten, um zu sehen, ob die Maßnahmen zu Resultaten führen.

Deutschland: Montagfrüh führte Deutschland Einreisekontrollen an den Grenzen zu fünf Nachbarländern, darunter Österreich, ein. Die Regierung empfahl zudem die Schließung einer Vielzahl von Geschäften. Supermärkte und andere Läden, die zur Versorgung der Menschen dienen, sollen offen bleiben. Für diese Geschäfte soll das Verkaufsverbot an Sonntagen aufgehoben werden. Restaurants dürfen dagegen nur noch zwischen 6 Uhr und 18 Uhr öffnen. Kanzlerin Angela Merkel sprach von "Maßnahmen, die es so in unserem Land noch nie gegeben hat."

Schweiz: Auch hier wird das öffentliche Leben auf Sparflamme zurückgefahren. Nur Geschäfte mit Angeboten für den täglichen Gebrauch sollen ab heute offen bleiben, ebenso Tankstellen, Bahnhöfe und Banken.

Frankreich: Im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus schließt Paris öffentliche Parks und Gärten. Am Abend kündigte Präsident Emmanuel Macron bei einer TV-Ansprache zudem die Verhängung einer Ausgangssperre an. Schon zuvor mussten Bars, Cafés, Restaurants und alle nicht lebensnotwendigen Läden schließen.

Spanien: Neben Italien ist Spanien in Europa am stärksten von der Pandemie betroffen. Innerhalb von 24 Stunden wurden 1300 Neuinfektionen registriert. Die Zahl der Todesfälle stieg auf 329. Während die Regierung die Zusammenarbeit aller 16 Regionen erwartet, kommt Widerstand aus Katalonien. Dort will man eigene Entscheidungen treffen, weil man fürchtet, Spanien könnte die Pandemie zur Schwächung der Unabhängigkeitsbewegung nutzen.

