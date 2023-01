Erste zarte Kontakte unserer Galaxie mit dem Andromedanebel

Gleich vorausgeschickt: Hier geht es um nahezu unvorstellbare Entfernungen. Da sind zum einen jene 2,5 Millionen Lichtjahre zu nennen, die zwischen unserer Milchstraße und unserer Nachbargalaxie, dem Andromedanebel, liegen. Tendenz fallend, denn die galaktischen Schwestern nähern sich an. In vier Milliarden Jahren werden sie kollidieren, berechneten Astronomen. Bis dahin dauert es also noch ein Weilchen, aber erste zarte Kontakte dürften schon bestehen.