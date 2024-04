Einer Studie des US-Wissenschaftsmagazins "Science" zufolge sind das jährlich rund acht Millionen Tonnen. Laut EU-Kommission bestehen 85 Prozent des Mülls in den Meeren aus Plastik. Die Hälfte davon sind demnach Einwegprodukte, ein Viertel stammt von Fischern. Experten befürchten, dass es 2050 mehr Plastik als Fisch in den Weltmeeren geben könnte.

In den letzten Jahren ist die Verschmutzung durch Mikroplastik zu einer ernsthaften Bedrohung für unsere Umwelt geworden. Kleine Plastikpartikel, die oft aus dem Abbau größerer Kunststoffe resultieren oder durch unsachgemäße Entsorgung entstehen, finden sich mittlerweile überall – in Böden, Gewässern, in den Ozeanen.