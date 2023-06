Das schmutzige Geschäft mit den Babys

Babys werden in eigenen Einrichtungen regelrecht gezüchtet, um dann verkauft zu werden - an Eltern mit Kinderwunsch oder für Opferrituale und Organhandel. (Symbolbild)

Es waren Hinweise über den Verkauf von Kindern an Kriminelle "für rituelle Zwecke sowie für Kinderschmuggel", die das Militär des westafrikanischen Landes auf den Plan riefen. Am Sonntag wurde die Einrichtung durchsucht. 22 Frauen konnten befreit werden, 21 davon waren schwanger. Dazu zwei Säuglinge. Die Besitzerin der Einrichtung in Ohafia im Bundesstaat Abia im Südosten des Landes sei flüchtig, heißt es.