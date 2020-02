Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) informierte gestern am späten Abend, dass am Brenner ein Zug mit zwei Verdachtsfällen angehalten wurde. „Der zuständige Bezirkshauptmann aus dem Bezirk Innsbruck-Land konnte durch die rasche Reaktion die Einreise nach Österreich per Bescheid verhindern“, sagt der Minister. Die weitere Vorgangsweise werde derzeit gemeinsam mit den italienischen Behörden koordiniert und geprüft.