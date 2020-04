Ohne Impfstoff, so das Robert-Koch-Institut in Deutschland, gibt es aus der Coronakrise keine Rückkehr zur Normalität. In Großbritannien beginnen bereits heute erste Tests bei Menschen, um die Sicherheit eines Impfstoffs gegen Covid-19 zu testen. Gesundheitsminister Matt Hancock kündigte an, 42,5 Millionen Pfund für zwei Projekte des Imperial College London und der Universität von Oxford bereitzustellen.