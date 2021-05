Während der Großteil der Österreicher noch auf die erste Corona-Impfung wartet, denkt Großbritannien schon an eine dritte Immunisierung im heurigen Herbst. Geplant sei, dass jeder Brite über 50 Jahren und alle Hochrisikopatienten noch im heurigen Herbst eine Auffrischungsimpfung bekommen sollen, berichtete die Zeitung "Times" gestern. Damit will die Regierung in London bis Weihnachten "jede Bedrohung durch neue und bestehende Mutationen ausmerzen".