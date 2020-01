Die Gäste klopfen fast lautlos an die nur schwach beleuchtete Tür. Kurz darauf stehen die heimlichen Trinker im mit Rauchschwaden verhangenen Reich des Verbotenen: Einem "Speakeasy", in dem Hochprozentiges illegal über die Schank geht. So oder so ähnlich verewigte Hollywood das Image der Prohibition, die 13 Jahre lang die Herstellung, den Transport und Verkauf von Alkohol in den USA kriminalisiert hatte.