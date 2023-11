Alles Menschen. Die Toten. Und die Unbarmherzigen.

Reichsführer SS Heinrich Himmler gab am 27. April 1940 den Befehl, aus der ehemaligen Kaserne Auschwitz ein Konzentrationslager zu machen.

"Es ist geschehen, also kann es wieder geschehen, das ist der Kern dessen, was wir zu sagen haben." Antisemitismus hat viele Gesichter. Keines davon zeigt Barmherzigkeit. Nicht mit dem schlafenden Baby, das von seiner Mutter fest in Händen gehalten wird. Nicht mit dem Buben, der seine Geschwister weist. Er mag sieben Jahre alt gewesen sein. Seine Brüder? Vielleicht vier. Sie alle lebten nur noch wenige Stunden. Einzig ein Bild erinnert daran, dass sie je gelebt haben. Zu sehen ist diese