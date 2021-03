Dromineer inmitten des Inselstaats Irland hat etwas mehr als 100 Bewohner, ist ein beliebtes Ausflugsziel für Bootstouristen und Heimat des drittältesten Yachtclubs der Welt. Sonst tut sich nicht viel in dem Dorf in der Grafschaft Galway. Das mussten auch John und Patrick Collison erfahren, als sie Anfang der 1990er-Jahre in Dromineer aufwuchsen.