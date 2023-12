Sonos Move 2: Ein mehr als würdiger Nachfolger

Den Move 2 gibt es in Schwarz, Weiß oder Grün.

Gut vier Jahre ist es her, dass Sonos den Lautsprecher Move vorgestellt hat. Die Idee des US-amerikanischen Herstellers war es damals, einen portablen Speaker zu bauen, der sowohl mit Bluetooth- als auch WLAN-Verbindung funktioniert. Umgesetzt wurde diese Idee gut, auch wenn sich die ein oder andere Schwäche offenbarte. So musste man sich zwischen Bluetooth und WLAN entscheiden, der Sound war zwar gut, lieferte aber kein Stereo und der Preis hatte es mit 449 Euro in sich.