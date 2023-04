KI: Regulieren, auf Stopp drücken oder weiter wie bisher?

Wer beherrscht hier wen? Über den Einsatz von künstlicher Intelligenz wird derzeit viel diskutiert – und mit Sicherheit auch noch in Zukunft.

Für die Datenschutzbehörde des Nachbarn Italien, eines der beliebtesten Urlaubsländer der Österreicher, ist die Sache klar: Gegen das auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Programm ChatGPT der US-Firma OpenAI wurde in der Vorwoche in Italien vorläufig ein Verbot ausgesprochen. "Es fehlt die Rechtsgrundlage für eine massenhafte Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten, um die dem Betrieb der Plattform zugrunde liegenden Algorithmen zu trainieren", so die italienische Behörde.