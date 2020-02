Das sind die meistgeklickten Youtube-Videos aller Zeiten

"Youtube" gibt es nun seit 15 Jahren- anlässlich des Jubiläums sind hier die meistgeklickten Videos.

Platz 10: "Roar" von Katy Perry

Die US-amerikanische Sängerin singt in ihrem Hit über Flucht und Rebellion, wobei sie sich von ihrem süßen Image verabschieden möchte. Das Musikvideo erreichte stolze 3 Milliarden Aufrufe und erschien im Jahr 2013.

Platz 9: "Sugar" von Maroon 5

Das Lied "Sugar" von Maroon 5 landet mit 3.1 Milliarden Klicks auf dem neunten Platz und handelt von einer Liebesbeziehung. 2015 wurde der Hit von der Pop-Rock-Gruppe aus den USA veröffentlicht.

Platz 8: "Sorry" von Justin Bieber

Den achten Platz bekommt Justin Bieber mit seinem Hit "Sorry" aus dem Jahr 2015, mit dem er sich bei seiner Exfreundin entschuldigen möchte. 3,24 Milliarden Klicks erzielte dieses Musikvideo.

Platz 7: "Gangnam Style" von Psy

2012 gelang dem südkoreanischen Künstler Park Jae-Sang der internationale Durchbruch mit dem Song "Gangnam Style". Der Song dient als Parodie und spricht von dem verschwenderischen Lebensstil, den die Menschen im Bezirk Gangnam der Hauptstadt Seoul führen. Heute hat das Lied rund 3,5 Milliarden Aufrufe und schafft es damit auf Platz sieben.

Platz 6: "Uptown Funk" Mark Ronson feat. Bruno Mars

Auf dem sechsten Platz befinden sich Mark Ronson und Bruno Mars mit dem Song "Uptown Funk". Das 2014 erschienene Musikvideo erhielt insgesamt fast 3,8 Milliarden Klicks und zeigt die Sänger, wie sie durch die Straßen Los Angeles' tanzen und in Klamotten aus den 70ern gekleidet sind.

Platz 5: "Mascha und der Bär" von "Get Movies"

"Mascha und der Bär" schafft es mit 4,2 Milliarden Aufrufen als einziges Nicht-Musikvideo in die Top 10 der meist geklicktesten Youtube-Videos. Bei der russischen Animationsserie handelt es sich um einen Bären und ein kleines Mädchen namens Mascha.

Platz 4: "See You Again" von Wiz Khalifa feat. Charlie Puth

Den vierten Platz belegen die beiden amerikanischen Künstler Wiz Khalifa und Charlie Puth mit dem Lied "See You Again", in dem sie davon singen, eine geliebte Person nach langer Zeit wiederzusehen. Seit dem Jahr 2015 konnte der Furios 7 Soundtrack insgesamt 4,4 Milliarden Klicks generieren.

Platz 3: "Baby Shark Dance" von "Pinkfong! Kids' Songs & Stories"

Das Kinderlied namens "Baby Shark Dance" wurde 2016 veröffentlicht und hat heute 4,5 Milliarden Aufrufe.

Platz 2: "Shape of You" von Ed Sheeran

Der britische Künstler Ed Sheeran landet mit "Shape of You" auf Platz 2 der meistaufgerufenen Youtube-Videos. Der Song aus dem Jahr 2017 konnte insgesamt 4,6 Milliarden Klicks erreichen. Der Sänger singt darin über seine Partnerin.

Platz 1: "Despacito" von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

Mit stolzen 6,6 Milliarden Klicks befindet sich der Hit "Despacito" von Luis Fonsi und Daddy Yankee aus dem Jahr 2017 auf dem ersten Platz. Die beiden singen von Begegnungen mit Frauen, die es ihnen angetan haben.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Justin Bieber Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.