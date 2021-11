Warum die Gefahr von Cyberangriffen noch immer unterschätzt wird, wie perfide die Angreifer vorgehen und wie man sich am besten davor schützen kann, erzählt Robert Kolmhofer, FH-Professor in Hagenberg, im Interview mit den OÖN. OÖN: Palfinger, A1, SalzburgMilch und in der Vorwoche die Trivest AG – täuscht der Eindruck oder häufen sich Cyberangriffe auf Unternehmen seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie? Robert Kolmhofer: Cyberangriffe gab es auch schon vorher. Was sich geändert hat, ist,