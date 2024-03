"Da draußen findet ein KI-Krieg statt und Nvidia ist einziger Waffenlieferant"

"Ich hoffe, Sie wissen, dass das hier kein Konzert ist, sondern wir über Wissenschaft reden." So begrüßte Jensen Huang vergangenen Montag rund 11.000 Besucher im SAP-Center in der Stadt San Jose in Kalifornien. Dort, wo normalerweise die Musikgröße Taylor Swift und das Eishockeyteam der Stadt spielen, präsentierte Huang die neuesten Entwicklungen von Nvidia. Um den US-Chipkonzern, den Huang vor 31 Jahren selbst mitgegründet hat, dreht sich derzeit alles im Silicon Valley. Davon zeugte das