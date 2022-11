Elon Musk hat kräftigen Wirbel in die Welt von Twitter gebracht. Der selbst ernannte "Chief Twit" war sich nicht zu schade, mit einem Waschbecken durch die Büros des Unternehmens zu laufen, um die Zeitenwende mit einem Wortwitz einzuläuten – "to let it sink in". Danach wurde die Führungsriege ohne Abfertigung gekündigt und die Belegschaft im Eiltempo evaluiert. Bis zu 75 Prozent der Angestellten soll Musk entlassen wollen, vorerst will er ein Viertel der Mitarbeiter loswerden.