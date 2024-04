"Alle zwei Jahre ein neues Handy? Für viele nicht nötig"

Seit September 2022 ist Tibor Wagner für das Geschäft von Xiaomi in Österreich und auch Ungarn verantwortlich.

Als dritte Kraft hinter Apple und Samsung hat sich Xiaomi auf dem globalen Smartphone-Markt etabliert. In Österreich ist der Bekanntheitsgrad des 2010 gegründeten chinesischen Unternehmens noch geringer. Ändern will das Tibor Wagner, seit eineinhalb Jahren für das Geschäft von Xiaomi in Österreich zuständig. Seine Pläne schildert er im OÖN-Interview.