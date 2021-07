"Wir könnten nicht glücklicher sein", so verkündete Prinz William am Abend des 22. Juli 2013 die Geburt seines ersten Sohnes George. Fans in aller Welt freuten sich mit ihm und seiner Frau Kate über den gesunden Buben – in Kanada wurden zu Ehren des künftigen Königs sogar die Niagarafälle babyblau illuminiert. Heute feiert George Alexander Louis of Cambridge – so sein vollständiger Name – seinen achten Geburtstag.