Spätes Glück: Richard Lugner zeigt, dass man nie zu alt für die Liebe ist

Viel belächelt – und heimlich viel beneidet – ist Richard Lugner: Oder wer möchte nicht sein Leben und seine Liebe bis zur Neige so konsequent ausschöpfen? Am Samstag gibt der 91-jährige Geschäftsmann seiner Lebensgefährtin Simone Reiländer (42) im Steinernen Saal im Wiener Rathaus das Jawort. Nach seinem 92. Geburtstag folgt dann am 12. Oktober noch eine Segnung im Wiener Stephansdom durch Dompfarrer Toni Faber. Es ist Lugners sechste Ehe.