Einer der "prägendsten Looks der Saison" – so urteilte die Vogue bereits vor Monaten, als das Bild von Lady Gaga und Adam Driver aus dem Film "House of Gucci" die Runde machte. Darauf zu sehen: die beiden Schauspieler in noblen Winteroutfits. Und die einflussreiche Modezeitschrift hatte recht – der sogenannte Ski-Chic ist mittlerweile auch abseits der Pisten zum Modetrend geworden. Dicke Daunenjacken, gestrickte Pullover, Sturmhauben oder gar wattierte Schuhe – sogenannte