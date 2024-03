Ohne Loafers läuft heuer "gar nix"

Der Loafer – auf Deutsch auch wenig charmant Schlüpfer genannt – ist ein echter Schuhklassiker. Die praktischen Halbschuhe ohne Schnürung zum Reinschlüpfen wurden in den 1930er Jahren an amerikanischen Universitäten als Pennyloafers bekannt, Studenten steckten sich angeblich ein Geldstück – eben einen Penny – als Glücksbringer für die Prüfungen vorne in die Aussparung in den Schuh.