"Einhörner sind auch für Buben da"

Die T-Shirt-Kollektion von pauakids: so bunt wie das Leben selbst

Unvorbelastet und ohne Rollenklischees, damit ihnen später alle Möglichkeiten offenstehen: So wollten Cornelia Aigenberger und ihr Lebensgefährte ihre Kinder erziehen. Dann wurde die gebürtige Marchtrenkerin schwanger und stellte fest, dass das nicht so einfach war. Als sie für das noch ungeborene Baby das erste Mal einkaufen gewesen sei, sei sie "richtig schockiert" gewesen, erzählt die 42-Jährige, die mit ihrer Familie in Wien lebt.