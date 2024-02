Eine außergewöhnliche Liebesgeschichte zum Valentinstag

Am 14. Februar wird wieder die Liebe gefeiert. Und dabei ist es ganz egal, ob man nette Worte, schöne Geschenke oder bunte Blumen bekommt – in Zeiten wie diesen freuen wir uns über alles, was von Herzen kommt. Zum Beispiel auch über diese außergewöhnliche – und wahre – Geschichte, die wieder einmal beweist, dass Liebe kein Alter kennt.