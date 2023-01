Jägerball: Die festlichste Jagdtradition des Jahres

Es sind vor allem die Lebendigkeit, die Leidenschaft und die Tradition, die die Jagd in Oberösterreich prägen und für viele das Besondere daran ausmachen. Genau das war auch Samstagabend in Linz deutlich zu spüren, als die Ballgäste in den schönsten Dirndln, in Trachtenanzügen und Lederhosen über den dunkelroten Teppich auf der Treppe im Palais Kaufmännischer Verein schritten.