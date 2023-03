5 Modetrends für den Frühling

Farbe, Farbe, Farbe! Der Frühling war schon immer die von vielen sehnsüchtig erwartete Zeit, in der man endlich schwarze Mäntel und graue Pullis gegen luftige und leichte Jacken und T-Shirts tauschen konnte. Die Auswahl an bunten Kleidern ist heuer aber so groß wie seit langem nicht mehr. Besonders schön sind Blumenkleider, zu den Klassikern im Kasten gehören in dieser Saison aber auch immer noch der Boyfriend-Blazer, also das Modell mit dem lockeren, eher maskulinen Schnitt.