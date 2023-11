Zwölf neue Transporter von Citroën, Fiat, Opel und Peugeot

Mit einem Paukenschlag hat der Automobilkonzern Stellantis nun seine komplette Nutzfahrzeug-Palette erneuert – es gibt gleich zwölf neue Transporter von den vier Marken Citroën, Fiat, Opel und Peugeot. An den Namen der jeweiligen Nutzfahrzeug-Modelle hat sich nichts geändert, in diesem Punkt setzt Stellantis auf Kontinuität. Auch äußerlich haben sich die Fahrzeuge nicht stark verändert, es wurden halt die Frontansichten an die neuen Markengesichter angepasst.