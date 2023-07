Wasserstoff marsch! Bosch schickt Lkw auf die Langstrecke

Mit einer flammenden Rede zum Beginn des TechDay gab Bosch-Chef Stefan Hartung den Startschuss für ein neues Kapitel in der Firmengeschichte. Als erster großer Hersteller produzieren die Stuttgarter Brennstoffzellen-Antriebe für Lkw in Serie – in Stuttgart und in Chongqing (China). Am Donnerstag der Vorwoche verschickte der Weltkonzern das erste Aggregat an das US-Unternehmen Nikola, das im dritten Quartal den Wasserstoff-Lkw auf den amerikanischen Markt bringen wird.