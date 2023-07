VW T-Cross: Wenn der Großstadtdschungel ruft

Im Jahr 2019 war er eigentlich ein Nachzügler, ist aber dann relativ schnell zum Vorreiter mutiert: Die Rede ist vom VW T-Cross, der in Deutschland bei den Neuzulassungen in manchen Monaten sogar den VW Golf überholt hat. Mehr als 1,2 Millionen verkaufte Stück in gut vier Jahren sprechen eine deutliche Sprache. Der Fünftürer kommt übrigens auch außerhalb Europas sehr gut an, heißt dort aber Tacqua und Taigun. Mit gut 300.000 Einheiten pro Jahr zählt der T-Cross/Tacqua/Taigun damit aktuell zu