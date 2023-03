Von der Proletenschüssel zum Kulturgut: "Die Form ist genial!"

"Ich habe damals, in meiner Jugend, den Film im Kino gesehen. Der hat mich komplett deppert gemacht!" Mario Gerl hält nicht hinterm Berg, geht’s um Berti und Uschi in "Manta, Manta". Der Inhalt, die Schauspieler – und vor allem das Auto, der Opel Manta: ein Traum für den 17-Jährigen. "Ich habe mir dann einen Manta gekauft." Noch vor seinem 18. Geburtstag, noch vor dem Führerschein. Dumm nur: Der 87er-Manta war ein Deutschland-Export ohne Katalysator. Zulassung in Österreich? Fehlanzeige!