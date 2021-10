Welch Ehre – das Auto des Jahres 2021 stellt sich in der dritten Modellkonfiguration und vierten Modellgeneration dem OÖN-Test. Zuerst als handgeschalteter Benziner, dann als Automatik-Hybrid und nun als fahrbarer Hochstand in der Cross-Variante. Und das ist keineswegs sarkastisch gemeint, denn der Yaris Cross ist heiß begehrt. So sehr, dass unser Testwagen vor der Abholung in Pasching im Einvernehmen zwischen Autohaus und OÖN noch kurzerhand einem potenziellen Kunden vorgeführt wurde.