Toyota beweist beim C-HR noch mehr Mut zum Design

Der japanische Autohersteller Toyota war in Sachen Pkw-Design lange Jahre nicht gerade mutig. Die Optik der Modelle war eher bieder gehalten. Und dann kam 2016 die erste Generation des Toyota C-HR. Und ein erstauntes Augenreiben. Der jugendlich, futuristisch, mutig und frech gezeichnete Kompaktwagen kam bei der Kundschaft gut an. Der Fünftürer avancierte zu einer tragenden Säule des Modellprogramms – auch in Österreich. Hierzulande rangierte der C-HR 2023 nach Yaris Cross, Yaris und