Der Skoda Octavia ist das Herz der tschechischen Marke, die seit Anfang der 1990er-Jahre unter dem Dach der Volkswagen AG segelt. Er ist mit mehr als sieben Millionen Stück das meistverkaufte Modell in der Skoda-Historie. Und der Octavia steht in sieben europäischen Ländern an der Spitze der Neuzulassungen – so auch in Österreich.