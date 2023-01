Renault Kadjar: Neuer Name, neues Glück

Anstelle der üblichen Entwicklungsarbeit mittels Technik-Update hat Renault die Stopp-Taste gedrückt und mit dem Austral ein neues Modell im stark frequentierten SUV-Segment geparkt. Neuer Name, neues Glück – diese Strategie könnte aufgehen. Die Zukunftsfitness des Austral manifestiert sich unter anderem so: Sein Sprachassistent versteht (fast) alles (mehr darüber in der Rubrik "Innenraum"), digital ist überall, und – was vor kurzem noch bei einem SUV fast undenkbar war – Dieselmotor gibt es keinen mehr.

Design: Die Front ist zwar ziemlich wuchtig ausgefallen, auch die großen Räder verleihen dem SUV eine "Die Straße gehört mir"-Aura (es gibt Leute, die mögen das), trotzdem kommt der Austral auch recht sportlich-elegant daher.

Innenraum: Im Zentrum des Armaturenbretts dominiert ein großer Monitor, der trotzdem nicht in das Sichtfeld der Windschutzscheibe hineinragt. Nicht jeder Hersteller platziert die in Mode gekommenen Bildschirme so klug. Das Ambiente mit den komfortablen Sitzen wirkt hochwertig, auch die Materialien und die Verarbeitung deuten auf die Kategorie Businessclass hin. Im Austral sitzt man nicht nur bequem, man ist dank Google-Assistent auch online bestens vernetzt. Die Sprachbedienung funktioniert fast tadellos, kleine Missverständnisse inklusive. Statt wie befohlen mein "Schatzi" anzurufen, verband mich "Alexa" (oder wer auch immer) mit der Firma "Schatz Feinkost & Gastro GmbH" in Amstetten. Knapp daneben...

Die digitale Welt im Austral-Cockpit. Bild: Renault

Fahrwerk: Dass der Austral wie alle SUV-Hochbauten etwas übergewichtig ist, merkt man kaum. Das besondere Kennzeichen, die (optionale) Allradlenkung, verringert den Wendekreis, was vor allem beim Manövrieren in winkeligen Tiefgaragen den Stresspegel niedrig hält.

Motor: Im OÖN-Testauto machte ein Vierzylinder-Benziner mit 158 PS Tempo, dass nur schlanke 1333 Kubikzentimeter Hubraum zur Verfügung standen, war dabei nur unter Volllast hörbar. Das siebenstufige CVT-Getriebe verlangt eine entspannte Gangart, Hektiker würden beim Schalten wohl lieber handgreiflich werden. Im OÖN-Test schluckte der Austral rund sieben Liter pro 100 Kilometer. Als Alternative bietet sich eine Full-Hybrid-Variante mit 200 PS an, rein elektrisch fährt der Franzose (noch) nicht.

Fazit: Mit dem Austral parkt Renault ein SUV-Modell auf der Höhe der Zeit. Ob man sich den Namen länger merken wird als den seines Vorgängers Kadjar, wird sich erst weisen müssen.

Renault Austral Mild Hybrid 160

Preis: ab 32.250 Euro

OÖN-Testwagen: 39.300 Euro

Motor: Vierzylinder-Benziner, Direkteinspritzung

Hubraum: 1333 ccm

Leistung: 116 kW (158 PS) bei 5250 - 5500 1/min

max. Drehmoment 270 Nm bei 1800 - 3750 1/min

Verbrauch (WLTP):

Kombiniert: 6,2 - 6,3 l

OÖN-Test: 7,0 l

Tank/Kraftstoffart: 55 l/Benzin

Umwelt: Euro-6d Full

CO2-Ausstoß: 141/143 g/km

Antrieb: Front

Getriebe: 7-Gang-CVT-Automatik

Fahrleistungen:

0 auf 100 km/h: 9,7 sec

Spitze: 175 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H: 4510/1825/1644 mm

Radstand: 2667 mm

Leergewicht: 1546 kg

Max. Gesamtgewicht: 2003 kg

Kofferraum: 575/1575 l

Anhängelast gebr.: 1800 kg

ungebremst: 740 kg

Garantie: 2 Jahre/aufpreispflichtig verlängerbar bis 5 Jahre

Plus: großes Platzangebot, digitale Helfer, feines Design innen und außen

Minus: etwas träge Automatik

Autor Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion