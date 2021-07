R4-Liebhaber: "Man muss kontaktfreudig sein"

Auf der IAA in Frankfurt gehörten ihm die Blicke der Massen: Renault stellte 1961, also vor 60 Jahren, erstmals den R4 ins Rampenlicht. Der erste Fünftürer der Automobilgeschichte, der noch dazu – auch eine Novität – mit einem Frontmotor und Frontantrieb ausgestattet war. "Der R4 war von Anbeginn an reifer als der berühmte 2CV von Citroen", sagt Robert Fischereder. Der Marchtrenker hegt und pflegt seinen gelben Renault 4 GTL, Baujahr 1980.