Porsche-Österreich-Chef Eggert: "Werden heuer mehr als 1800 Fahrzeuge ausliefern"

Die Wiege der mittlerweile in Stuttgart beheimateten Sportwagenmarke Porsche steht ja bekanntlich in Kärnten, genau genommen in Gmünd. Österreich ist immer noch ein guter Boden für die Marke Porsche, wie Österreich-Chef Helmut Eggert am Dienstagabend bei einer Pressekonferenz in Lech betonte: "Wir werden heuer mehr als 1800 Porsche ausliefern." Das werde hierzulande ein neuer Höchstwert sein.