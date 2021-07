"Oldtimerpreise sind um durchschnittlich 30 Prozent gesunken"

Überraschend wechselte das 2012 eröffnete "Classic Car Center" in Schwertberg seinen Besitzer. Statt Johannes Hödlmayr steht nun der Welser Steuerberater Rudolf Weiermayer an der Spitze des Oldtimer-Zentrums. Der neue Name: "Car Collection Center". Die Schwerpunkte sind der An- und Verkauf von Oldtimern sowie sämtliche Serviceleistungen rund um die Fahrzeuge. Wir sprachen mit dem Standortleiter Augustin Josef Eder (50).