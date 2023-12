Neuer Suzuki Swift: Einer der ganz wenigen Kleinen mit 4x4-Antrieb

Der Kleinwagen Suzuki Swift ist seit vier Jahrzehnten eine feste Größe auf unseren Straßen. Bis dato wurden von diesem agilen und sehr wendigen Fahrzeug mehr als neun Millionen Stück verkauft – zum Teil auch unter anderem Namen. In Indien hieß der Suzuki Swift Maruti Esteem, in den Vereinigten Staaten Chevrolet Sprint, Geo Metro oder Pontiac Firefly und in Australien Holden Barina. Darüber hinaus wurde der Swift eine Zeitlang auch als Subaru Justy verkauft, auch bei uns in Österreich. Die