Mazda pfeift auf das weit verbreitete Downsizing

Mazda geht bei der Antriebstechnik gerne und häufig einen bewusst anderen Weg, denken wir nur an die feinen Modelle mit Wankelmotor. Oder jüngst sorgte ein neuer Dieselmotor mit 3,3 Liter Hubraum im Mazda CX-60 für Furore. Die Japaner pfeifen also auf das weit verbreitete Downsizing, sie sprechen lieber von "Rightsizing". In diesen Genuss kommen nun auch Mazda3 und CX-30.