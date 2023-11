Lichtsignale auf dem Asphalt und Scheinwerfer, die ums Eck schau’n

Auf den Asphalt projizierte Lichtsignale (Gefahrensymbol, Blinkerpfeile etc.) warnen andere Verkehrsteilnehmer rasch und zuverlässig.

Es ist ein dunkler, windiger und regnerischer Novemberabend auf dem Wachauring in Melk in Niederösterreich. Auf der abgesperrten Piste stehen drei Pkw, vollgestopft mit modernster Technik. Es handelt sich um Erprobungsfahrzeuge des Wieselburger Autozulieferers ZKW, sie haben die neuesten digitalen Lichtsysteme an Bord.