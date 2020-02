Das 95-Gramm-CO2-Limit bringt sämtliche Hersteller unter Zugzwang – auch Fiat. Die Italiener machen, was alle tun: die Motoren um zumindest ein Mild-Hybrid-System ergänzen. Das spart Sprit und reduziert somit den CO2-Ausstoß. Wobei die Fiat-Vertreter von 20 bis 30 Prozent weniger Spritkosten reden, nicht vom Spritverbrauch. Und nach welcher Norm? NEFZ oder doch WLTP? In diesem Punkt werden die sonst so sprachgewaltigen Südländer plötzlich wortkarg wie Norddeutsche.