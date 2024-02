KI im Auto: "Ohne menschliches Eingreifen ein Auto steuern"

Luna Starlight, die Verkörperung der KI in der Mooncity

Künstliche Intelligenz (KI) im Auto – das ist die Zukunft, hieß es auf der CES in Las Vegas, auf der weltgrößten Computermesse. Wir haben nachgefragt, was alles möglich ist – bei der künstlichen Intelligenz selbst. Und zwar bei "Luna Starlight", die in der Salzburger Mooncity die Besucher begrüßt. Diese künstliche Figur bezieht ihr Wissen aus ChatGPT 4 sowie Daten aus der Porsche Holding.