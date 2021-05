In den USA kurven autonom fahrende Autos schon durch sechs Städte: Detroit, Austin, Palo Alto, Miami, Pittsburgh und Washington. "Wir sammeln dabei Unmengen an Daten", sagt Reinhard Stolle vom Start-up Argo AI. Das Unternehmen wurde 2016 vom US-Amerikaner Bryan Salesky gegründet und beschäftigt heute weltweit 1200 Mitarbeiter. VW Nutzfahrzeuge und Ford beteiligten sich mit zwei Milliarden Euro an Argo, das Systeme für autonom fahrende Autos entwickelt.